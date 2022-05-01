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Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами с Донбасса (ВИДЕО)

01.05.2022 10:00
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Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами с Донбасса (ВИДЕО)

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила с гуманитарной миссией Украину. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Киноактриса посетила Львовский железнодорожный вокзал, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и побеседовала с ними.
Когда Джоли была на вокзале, началась воздушная тревога. Она была вынуждена вместе с другими людьми бежать в укрытие, куда указали волонтеры. На вопрос "Страшно ли вам?" ответила: "Нет, нет, я в порядке".



Теги: Донбасс, Львов, Анджелина Джоли, вокзал, беженцы
 
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