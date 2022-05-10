Украинских журналистов отметили Пулитцеровской премией

10.05.2022 10:00

Жюри Пулитцеровской премии отметило специальной наградой "За отвагу, выносливость и преданность правде" всех журналистов Украины. Лауреаты престижной награды для представителей СМИ были объявлены в Нью-Йорке в понедельник, 9 мая, сообщает DW.

Премию в номинации "Особое упоминание" украинские журналисты получили "за мужество, стойкость и стремление к правдивому освещению во время безжалостного вторжения (президента РФ - Ред.) Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России", говорится на сайте премии. Отмечается, что "несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются дать точную картину ужасной реальности, что делает честь Украине и журналистам всего мира".