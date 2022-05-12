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Вакарчук представил клип на песню о Мариуполе "Місто Марії" (ВИДЕО)

12.05.2022 11:00
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Вакарчук представил клип на песню о Мариуполе "Місто Марії" (ВИДЕО)

Святослав Вакарчук на своей странице фейсбуке представил клип на песню "Місто Марії", посвященную украинским военным, которые защищают Мариуполь от российских оккупантов.
Видео состоит из документальных кадров обороны Мариуполя.



Теги: Мариуполь, Вакарчук, клип
 
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