Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-2022

13.05.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-2022

Завтра, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал шоу Евровидения-2022. По результатам жеребьевки украинская группа Kalush Orchestra выступит под номером 12.
Что касается других финалистов, то организаторы конкурса разместили их следующим образом:

  1. Чехия: We Are Domi – Lights Off
  2. Румыния: WRS – Llámame
  3. Португалия: Маро – Saudade, saudade
  4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
  6. Франция: Алван и Ахез – Фуленн
  7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  8. Армения: Роза Линн – Snap
  9. Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
  10. Испания: Шанель – SloMo
  11. Нидерланды: S10 – De diepte
  12. Украина: Kalush Orchestra – Стефания
  13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars
  14. Литва: Моника Лю – Sentimentai
  15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
  16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
  17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
  18. Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
  19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
  20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
  21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
  22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
  23. Польша: Охман – River
  24. Сербия: Констракт – In Corpore Sano
  25. Эстония: Стефан – Hope.


Теги: Евровидение, Турин, жеребьевка, финал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх