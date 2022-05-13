В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-2022

13.05.2022 11:00

Завтра, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал шоу Евровидения-2022. По результатам жеребьевки украинская группа Kalush Orchestra выступит под номером 12.

Что касается других финалистов, то организаторы конкурса разместили их следующим образом: