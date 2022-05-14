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Букмекеры дали прогноз на финал Евровидения

14.05.2022 15:00
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Букмекеры дали прогноз на финал Евровидения

Проанализировав результаты двух полуфиналов, букмекеры определили своих фаворитов перед финалом Евровидения.
Лидером в рейтинге аналитиков является украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra. Эксперты сулят Украине 60% победы.
"Серебро", по прогнозам букмекеров, в этом году заберет Великобритания. На успех популярного блогера-певца Сэма Райдера ставят 11%.
На третье место после выступления во втором полуфинале ворвалась представительница Швеции – 30-летняя певица Cornelia Jakobs. Вероятность её победы оценивается 9 процентами.
В пятерку лидеров также входят Италия и Испания.



Теги: Евровидение, прогноз, букмекер
 
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