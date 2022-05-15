Все рубрики раздела
- Украина - победитель Евровидения-2022 (ВИДЕО)08:00
- Букмекеры дали прогноз на финал Евровидения15:00
- В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-202211:00
- Вакарчук представил клип на песню о Мариуполе "Місто Марії" (ВИДЕО)11:00
- Украина вышла в финал Евровидения-2022 (ВИДЕО)12:00
- Украинских журналистов отметили Пулитцеровской премией10:00
- Хакеры "поздравили" российских телезрителей с Днем Победы13:00
- Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами с Донбасса (ВИДЕО)10:00
- В Кыргызстане запретили показ фильмов о "ЛДНР" и российских наемниках15:00
- Вакарчук приехал на Луганщину13:00
Украина - победитель Евровидения-2022 (ВИДЕО)
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022. Финал состоялся в итальянском Турине в субботу, 14 мая, сообщает Корреспондент.net.
По итогам голосования жюри и зрителей, группа Kalush Orchestra с песней Stefania набрала 631 балл.
Отметим, после призыва коллектива со сцены Евровидения о помощи защитникам Мариуполя музыкантам грозила дисквалификация, поскольку политические призывы на конкурсе запрещены. Однако организаторы отметили, что заявление украинцев носило гуманитарный характер.
"Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер" - сказали они.
Так, по итогам голосования жюри Украина заняла четвертое место, а получив рекордные 439 голосов зрителей переместилась на первое место в турнирной таблице, которое и сохранила за собой.
Второе место на конкурсе заняла Великобритания, третье - Испания.
Теги: Украина, Евровидение, победитель
- Гайтана показала, с чем она поедет на Евровидение (ВИДЕО)
- "Евровидение - 2013": все участники первого полуфинала (ВИДЕО)
- Организаторы "Евровидения" приняли решение о санкциях к Украине
- Евровидение-2017: названа стоимость билетов
- Сегодня пройдет второй полуфинал нацотбора на Евровидение-2020
- В Украине готовится госпереворот и захват власти, создана новая армия
- 14 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага10:00
- Оккупанты пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя в сторону Запорожья09:00
- На Луганщине появилась своя "Чернобаевка"11:00
- Оккупанты депортировали в РФ и "ДНР" более 47 тыс. мариупольцев09:00
- На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага08:00
- Красный крест передал жителям Северодонецка более 60 тонн продуктов15:00
- Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры13:00
- Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным12:00
- Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага09:00
- В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали08:00
- Украинские полярники записали видео в поддержку защитников "Азовстали" (ВИДЕО)12:00
- 14 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага10:00
- Оккупанты пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя в сторону Запорожья09:00
- Украина - победитель Евровидения-2022 (ВИДЕО)08:00
- "Укрзалізниця" сворачивает эвакуационные рейсы17:00
- Букмекеры дали прогноз на финал Евровидения15:00
- В Украине создан сайт о российских военнопленных13:00
- На Луганщине появилась своя "Чернобаевка"11:00
- Оккупанты депортировали в РФ и "ДНР" более 47 тыс. мариупольцев09:00
- На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага08:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-2022
- Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов
- В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали
- На Луганщине появилась своя "Чернобаевка"
- Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным
- Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры
- Красный крест передал жителям Северодонецка более 60 тонн продуктов
- Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага
- 11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага
- В Кабмине перечислили все программы финпомощи от ООН для переселенцев