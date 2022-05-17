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Архив - Культура

Вакарчук дал концерт для ВСУ на Луганщине

17.05.2022 17:00
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Вакарчук дал концерт для ВСУ на Луганщине

Украинский певец, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук под обстрелами отправился на Луганщину и дал тайный концерт для бойцов ВСУ. Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Такие выступления, которые я сейчас даю, они запоминаются даже больше, чем те большие концерты, которые я давал по миру на разных точках. Вот что ты играешь для бойцов, я буду вспоминать всю жизнь", - прокомментировал Вакарчук.
Певец исполнил свою новую песню, которую впервые в жизни написал на заказ. Его друг Калина, заместитель командира полка Азов попросил спеть о защитниках Азовстали.



Теги: Донбасс, концерт, Вакарчук, Луганщина
 
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