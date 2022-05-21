Рок-група "Друга ріка" сегодня встретится с переселенцами из Мариуполя

21.05.2022 09:00

В Днепре к переселенцам из Мариуполя приедет рок-группа "Друга ріка". Об этом сообщает центр "Я-Мариуполь".

"Цель - ознакомиться с работой хаба, больше узнать о Мариуполе и наших мариупольцах. Посетители центра смогут получить автограф и сфотографироваться с музыкантами", - говорится в сообщении.