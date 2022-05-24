Святослав Вакарчук посетил мотопехотную бригаду

24.05.2022 15:00

Фронтмен рок-коллектива посетил подразделение 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в фейсбуке.

Святослав Вакарчук поддержал военных, пообщался с ними и сыграл на гитаре.