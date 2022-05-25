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Архив - Культура

Kalush Orchestra продают свою награду победителя Евровидения для помощи ВСУ

25.05.2022 13:00
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Kalush Orchestra продают свою награду победителя Евровидения для помощи ВСУ

Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк сообщил, что коллектив выставил на продажу трофей победителя Евровидения с целью сбора средств для помощи ВСУ, сообщает 24 канал.
Также музыкант выставил на продажу свою розовую панаму. Акцию помог организовать благотворительный фонд Сергея Притулы.
Как можно приобрести панаму и трофей:

  • Сделайте вступительное пожертвование в размере 5€ (или 200 гривен) на банковский счет фонда Сергея Притулы.
  • Чем больше вы сделаете пожертвований по 200 гривен, тем больше шансов выиграть у вас будет.
  • После окончания розыгрыша партнеры "Монобанка" с помощью рандомайзера выберут победителя из всех пожертвовавших.
  • Трофей со стеклянным микрофоном достанется тому, кто пожертвует больше средств в криптовалюте или традиционной валюте.


Теги: Евровидение, продажа, награда, победитель
 
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