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Фильм о Мариуполе получил награду Каннского фестиваля (ВИДЕО)
Фильм об украинском Мариуполе "Почему я живой" получил престижную награду на 75-м Каннском кинофестивале во Франции. Об этом сообщила пресс-служба Одесской киностудии в Facebook.
Это лента украинского режиссера Виллена Новака. Его отметили в номинации Best Feature Film Director - лучший режиссер полнометражного фильма.
По сюжету, речь идет о реальных событиях и жизни Мариуполя в годы Второй мировой войны. В частности, об истории любви 17-летних украинки и еврея.
"Фильм Почему я живой - это величественная история любви, основанная на реальных событиях, произошедших в середине XX века. Юные Фрося и Ленчик мечтают о свадьбе, но отец девушки против евреев в семье. Но жизнь влюбленных навсегда меняется, когда в их дома и еще миллионов людей приходит война", - отметили в Одесской киностудии.
Теги: Мариуполь, фильм, награда, Каннский кинофестиваль
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