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Журналист Александр Невзоров получил гражданство Украины
Известному российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии предоставили гражданство Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной. Спасибо Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации", – написал он в Facebook.
Сам журналист так прокомментировал эту новость в Telegram:
"Про украинское гражданство. Без лишних слов.
Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику).
Это преступление.
Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить.
Преступник- Россия. Жертва- Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву.
Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора.
Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует.
Я встаю на сторону жертвы.
И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место".
Теги: Украина, гражданство, Невзоров
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