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Группа Metallica собрала $1 миллион для помощи украинским беженцам
04.06.2022 14:00
Группа Metallica собрала 1 млн дол. и передала их благотворительной организации World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием переселенцев в центрах "ЯМариуполь". Об этом в Телеграме написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"И о хорошем. Уже слышали, что лучшая группа всех времен Metallica собрала 1 млн долларов и уже передала его World Central Kitchen. Но вы точно не знаете, что за эти деньги World Central Kitchen уже кормит мариупольцев в центрах "ЯМариуполь" в Киеве , Днипре и Запорожье", - написал советник мэра.
Теги: Украина, Мариуполь, помощь, Metallica, переселенцы
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