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Сегодня в метро Днепра пройдет благотворительный концерт "ТНМК"

10.06.2022 11:00
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Сегодня в метро Днепра пройдет благотворительный концерт "ТНМК"

Сегодня, 10 июня, группа "Танок на майдані Конго" выступит на станции метро "Вокзальная" в Днепре. Начало благотворительного концерта в 18:00, вход – свободный. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Facebook.
Мероприятие пройдет в рамках инициативы "БезВІЗ БезВійни" с целью собрать 18 000 евро на автомобиль скорой помощи для Оперативного командования "Восток".
Сделать пожертвование можно будет во время концерта, воспользовавшись QR-кодом на сцене.



Теги: концерт, благотворительность, метро, Днепр, ТНМК
 
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