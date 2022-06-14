Сергей Жадан получил международную премию за роман о войне на Донбассе

14.06.2022 12:00

В понедельник, 13 июня, был объявлен победитель литературной премии EBRD (Европейского банка реконструкции и развития). Им стал культовый украинский поэт и писатель Сергей Жадан. Ему и переводчикам присудили денежный приз в размере €20 тысяч за роман "Інтернат". Об этом сообщает 24 канал.

В ходе церемонии награждения Сергей Жадан выступил с речью. Он рассказал о российском вторжении прямо из Харькова. Писатель поблагодарил всех, кто отметил его роман и подчеркнул, что Украине необходима поддержка и солидарность.

Роман Жадана "Интернат" рассказывает о жизни учителя Паши на фоне войны на Донбассе. Книга описывает события 2015 года.