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Сергей Жадан получил международную премию за роман о войне на Донбассе
14.06.2022 12:00
В понедельник, 13 июня, был объявлен победитель литературной премии EBRD (Европейского банка реконструкции и развития). Им стал культовый украинский поэт и писатель Сергей Жадан. Ему и переводчикам присудили денежный приз в размере €20 тысяч за роман "Інтернат". Об этом сообщает 24 канал.
В ходе церемонии награждения Сергей Жадан выступил с речью. Он рассказал о российском вторжении прямо из Харькова. Писатель поблагодарил всех, кто отметил его роман и подчеркнул, что Украине необходима поддержка и солидарность.
Роман Жадана "Интернат" рассказывает о жизни учителя Паши на фоне войны на Донбассе. Книга описывает события 2015 года.
Теги: Донбасс, война, премия, Сергей Жадан, роман
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