Звезда Голливуда Бен Стиллер приехал в Украину

19.06.2022 11:00

Голливудский актер Бен Стиллер, являющийся послом доброй воли ООН, прибыл в Украину, чтобы провести встречу с беженцами из зоны боевых действий. Об этом сообщается в твиттере Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Видео, как звезда ходит по центральной площади Львова возле памятника Тарасу Шевченко и говорит по телефону, опубликовали в TikTok.