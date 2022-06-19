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Архив - Культура

Звезда Голливуда Бен Стиллер приехал в Украину

19.06.2022 11:00
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Звезда Голливуда Бен Стиллер приехал в Украину

Голливудский актер Бен Стиллер, являющийся послом доброй воли ООН, прибыл в Украину, чтобы провести встречу с беженцами из зоны боевых действий. Об этом сообщается в твиттере Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Видео, как звезда ходит по центральной площади Львова возле памятника Тарасу Шевченко и говорит по телефону, опубликовали в TikTok.



Теги: визит, Львов, Голливуд, Бен Стиллер
 
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