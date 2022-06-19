Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Звезда Голливуда Бен Стиллер приехал в Украину11:00
- Сергей Жадан получил международную премию за роман о войне на Донбассе12:00
- Сегодня в метро Днепра пройдет благотворительный концерт "ТНМК"11:00
- Группа Metallica собрала $1 миллион для помощи украинским беженцам14:00
- Журналист Александр Невзоров получил гражданство Украины17:00
- В Турции отменили концерт американской пианистки за поддержку агрессии РФ13:00
- Фильм о Мариуполе получил награду Каннского фестиваля (ВИДЕО)17:00
- Kalush Orchestra продают свою награду победителя Евровидения для помощи ВСУ13:00
- Святослав Вакарчук посетил мотопехотную бригаду15:00
- Укрпочта запускает в продажу новую марку с русским военным кораблём13:00
Звезда Голливуда Бен Стиллер приехал в Украину
19.06.2022 11:00
Голливудский актер Бен Стиллер, являющийся послом доброй воли ООН, прибыл в Украину, чтобы провести встречу с беженцами из зоны боевых действий. Об этом сообщается в твиттере Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Видео, как звезда ходит по центральной площади Львова возле памятника Тарасу Шевченко и говорит по телефону, опубликовали в TikTok.
Теги: визит, Львов, Голливуд, Бен Стиллер
Читайте также:
- Краматорск посетила еще одна звезда из Голливуда
- Донецк предъявит штрафные санкции ЛАЗу
- Львів доплатить за своє сміття 6,5 мільйонів гривень
- Анджелина Джоли пророчит своим детям карьеру в Голливуде
- У фастовского депутата сломалась полка в поезде "Херсон-Львов"
- Три царя, ангел и чёрт впервые открыли Рождество во Львове (ВИДЕО)
- Сергей Гайдай рассказал о ценах на оккупированной Луганщине13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Метинвест предложил трудоустройство работникам своих мариупольских предприятий17:00
- В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»13:00
- Покровск остался без водоснабжения из-за боевых действий11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба10:00
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)09:00
- Рашисты нанесли авиаудар по Лисичанску. Есть жертвы17:00
- В Мариуполе оккупанты начали "обследование" уцелевших квартир15:00
- Рада запретила в Украине российскую музыку и гастроли исполнителей-россиян17:00
- Компания Microsoft заблокировала россиянам возможность загрузки Windows15:00
- Сергей Гайдай рассказал о ценах на оккупированной Луганщине13:00
- Звезда Голливуда Бен Стиллер приехал в Украину11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Зеленский посетил Одессу09:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Метинвест предложил трудоустройство работникам своих мариупольских предприятий17:00
- Зеленский приехал в Николаевскую область15:00
- В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»13:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному13:00
- Особенности выбора онлайн казино11:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На оккупированной Луганщине взорвался рашистский склад боеприпасов (ВИДЕО)
- В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»
- Покровск остался без водоснабжения из-за боевых действий
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Обзор на онлайн казино Вавада
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино
- В РФ журналиста судят за "неправильные" посты о событиях в Мариуполе
- Голограмма Зеленского выступила на конференции в Париже