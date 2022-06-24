«Евровидение-2023» состоится не в Украине

24.06.2022 09:00

Европейский союз телевидения и радиовещания подтвердил свое решение не проводить «Евровидение-2023» в Украине из-за войны. Об этом говорится в заявлении Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU).

«ЕВС полностью понимает разочарование, вызвавшее объявление о том, что песенный конкурс Евровидение 2023 (ESC) не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года. Решение руководствовалось ответственностью ЕВС по обеспечению выполнения условий для гарантирования безопасности и безопасности всех работающих и участвующих в мероприятии, планирование которого должно начаться немедленно в стране пребывания», – говорится в сообщении.

В правилах песенного конкурса Евровидения, с которыми соглашаются все вещатели-участники, четко указано, что событие можно перенести в форс-мажорных ситуациях, таких как продолжающаяся война.