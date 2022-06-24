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«Евровидение-2023» состоится не в Украине

24.06.2022 09:00
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«Евровидение-2023» состоится не в Украине

Европейский союз телевидения и радиовещания подтвердил свое решение не проводить «Евровидение-2023» в Украине из-за войны. Об этом говорится в заявлении Европейского союза радиовещания и телевидения (EBU).
«ЕВС полностью понимает разочарование, вызвавшее объявление о том, что песенный конкурс Евровидение 2023 (ESC) не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года. Решение руководствовалось ответственностью ЕВС по обеспечению выполнения условий для гарантирования безопасности и безопасности всех работающих и участвующих в мероприятии, планирование которого должно начаться немедленно в стране пребывания», – говорится в сообщении.
В правилах песенного конкурса Евровидения, с которыми соглашаются все вещатели-участники, четко указано, что событие можно перенести в форс-мажорных ситуациях, таких как продолжающаяся война.



Теги: Украина, Евровидение, отмена
 
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