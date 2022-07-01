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Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
ЮНЕСКО внесло украинский борщ в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению МКИП был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране", - отметил глава МКИП.
"Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова ни рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма", это " проявление экстремизма "теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО", - добавил Ткаченко.
Теги: Украина, культурное достояние, ЮНЕСКО, борщ
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