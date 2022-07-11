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Вакарчук дал концерт для бойцов на передовой

11.07.2022 13:00
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Вакарчук дал концерт для бойцов на передовой

Украинские воины 59 бригады из Винницкой области, которые сегодня защищают рубежи на юге, услышали импровизированный концерт от украинского музыканта и солиста группы "Океан Ельзы" Святослава Вакарчука, на передовых позициях. Об этом сообщают в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.
"Минутка передышки для военных и возможность пообщаться с певцом, мотивирующее и жизнеутверждающее творчество которого вдохновляет и поддерживает военных на передовой. Под его песни бойцы отдыхают, с ними же идут в бой. Каждый воюет на своем участке фронта. Но цель у нас одна", - отметили в сообщении.
Также музыкант написал в Facebook о встрече с защитниками.
"Говорили, пели, много смеялись. Кстати, вот это - шутки, смех - неотъемлемая часть каждого общения с ними. Люди, которые поминутно находятся в зоне опасности, ежедневно смотрят в глаза смерти, хорошо разбираются в ценностях жизни, ценят моменты простых человеческих радостей. Спасибо всем за вчерашние встречи! Поехал к вашим собратьям дальше", - сообщил Вакарчук.



Теги: концерт, Вакарчук, ВСУ, передовая
 
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