Вакарчук дал концерт для бойцов на передовой

11.07.2022 13:00

Украинские воины 59 бригады из Винницкой области, которые сегодня защищают рубежи на юге, услышали импровизированный концерт от украинского музыканта и солиста группы "Океан Ельзы" Святослава Вакарчука, на передовых позициях. Об этом сообщают в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

"Минутка передышки для военных и возможность пообщаться с певцом, мотивирующее и жизнеутверждающее творчество которого вдохновляет и поддерживает военных на передовой. Под его песни бойцы отдыхают, с ними же идут в бой. Каждый воюет на своем участке фронта. Но цель у нас одна", - отметили в сообщении.

Также музыкант написал в Facebook о встрече с защитниками.

"Говорили, пели, много смеялись. Кстати, вот это - шутки, смех - неотъемлемая часть каждого общения с ними. Люди, которые поминутно находятся в зоне опасности, ежедневно смотрят в глаза смерти, хорошо разбираются в ценностях жизни, ценят моменты простых человеческих радостей. Спасибо всем за вчерашние встречи! Поехал к вашим собратьям дальше", - сообщил Вакарчук.