Актеры Мариупольского театра сыграли свой первый спектакль в Ужгороде

17.07.2022 15:00

Актеры разбомбленного Мариупольского театра сыграли свой первый спектакль в Ужгороде - пьесу о Василе Стусе "Крик нации". Об этом сообщает Укринформ.

Премьера спектакля состоялась 16 июля в Ужгороде на большой сцене Закарпатского областного музыкально-драматического театра им. братьев Шерегиев. Ее сыграют также сегодня и 23 июля.

На сцене – семь актеров Донецкого академического областного драматического театра (г. Мариуполь) – это те участники коллектива из двухсот человек, которые смогли уехать и изъявили желание возрождать свой театр в Ужгороде вместе с режиссером Людмилой Колосович, директором театра.

Спектакль "Крик нации" режиссер создавала вместе с актерами труппы. Это история о жизни Василия Стуса в прочтении мариупольцев.

Дату премьеры также избрали не случайно. Как рассказала Колосович, ровно 4 месяца назад, 16 марта, россияне сбросили бомбу на Мариупольский драмтеатр.

"Поэтому мы ровно через четыре месяца после этого премьерой спектакля о Стусе заявили о себе всему миру: мы - живы" - сказала она.

После премьеры актеров и режиссера наградили памятными нагрудными знаками "За развитие Донетчины".

С этим спектаклем мариупольцы планируют путешествовать по миру - уже есть предварительные договоренности о его показе в Польше, Франции и Словакии.