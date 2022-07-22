Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

LEGO выпустила коллекцию фигурок защитников "Азовстали"

22.07.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
LEGO выпустила коллекцию фигурок защитников "Азовстали"

Основатель компании The Brothers Brick Эндрю Бикрафт в своем Twitter сообщил, что LEGO выпустила фигурки-прототипы украинских защитников из "Азовстали". Об этом информирует УНН.
Среди фигурок узнаваемы командиры Денис Прокопенко ("Редис", командир полка "Азов"), Богдан Кротевич ("Тавр", начальник штаба полка) и Святослав Паламарь ("Калина", заместитель командира полка).
"Морские пехотинцы, бойцы Национальной гвардии, пограничники, добровольцы территориальной обороны и другие защитники "Азовстали", продержавшиеся в Мариуполе почти 3 месяца, сковали действия российской армии и позволили Украине выиграть битву за Киев", - отметил Бикрафт.



Теги: коллекция, Lego, Азовсталь, защитники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх