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Определено место проведения "Евровидения-2023"
26.07.2022 11:00
Европейский вещательный союз принял окончательное решение, что из-за войны проводить "Евровидение" в Украине, которая победила на конкурсе в этом году, будет небезопасно, сообщает BBC.
Британский певец Сэм Райдер занял с песней "Space man" второе место в конкурсе этого года, поэтому было решено, что "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, но от имени и в поддержку Украины.
Пока неизвестно, в каком городе пройдет конкурс, но интерес уже проявили Глазго и Манчестер. При этом финансировать конкурс будет BBC.
Участники из Украины автоматически попадут в Гранд-финал, как это обычно бывает с представителем победившей страны, вместе с так называемой "Большой пятеркой", в которую входит и Великобритания.
Теги: Украина, Великобритания, Евровидение
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