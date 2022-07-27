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Архив - Культура

Океан Эльзы выпустил песню о войне в Украине (ВИДЕО)

27.07.2022 13:00
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Океан Эльзы выпустил песню о войне в Украине (ВИДЕО)

Украинская рок-группа Океан Эльзы выпустила новую композицию и клип под названием Квіти мінних зон. Видео музыканты обнародовали на своем Youtube-канале, в среду, 27 июля.
Отмечается, что песня была написана еще до начала полномасштабной войны, и должна была войти в альбом, запланированный на апрель 2022 года.
Съемка клипа проходила несколько недель назад. В нем присутствуют документальные кадры, которые были сняты на Донбассе.
По идее режиссера Олега Томина события происходят в двух измерениях - жизнь в тылу и боевые действия на фронтах войны за свободу и независимость Украины.
Вместе с выходом клипа группа Океан Эльзи призывает украинцев присоединиться к проекту #ДорогиПеремоги — сбор на новые качественные пикапы для защитников, который она запустила вместе с партнерами — фондом Повернись живим и мобильным оператором Київстар, который выделяет 10 млн грн. Также к сбору добавят все средства от монетизации клипа, песни на музыкальных платформах.
Каждый желающий также может внести свой вклад по ссылке.





Теги: Донбасс, война, YouTube, клип, Океан Ельзи
 
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