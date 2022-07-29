В Киеве создали цветочное панно в честь "Азова"

29.07.2022 08:00

В Печерском районе Киева появилось цветочное панно, высаженное в честь отдельного отряда спецназа "Азов". Оно расположено недалеко от станции метро "Дружбы народов". Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Для создания композиции высадили 8700 цветов на площади 35 кв.м.

"Панно, посвященное героям, высажено на зеленом склоне перед Печерским мостом ко Дню украинской Государственности", - говорится в сообщении.