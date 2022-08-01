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Стинг выразил поддержку Украине на концерте в Варшаве

01.08.2022 12:00
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Стинг выразил поддержку Украине на концерте в Варшаве

Известный британский музыкант Стинг во время своего концерта в Варшаве назвал войну, которую развязала Россия против Украины, абсурдом, построенной на лжи. Видео обнародовано в YouTube.
"Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть это сражение", - добавил актер.
В тоже время Стинг подчеркнул, что глава Кремля лжет не только себе, но и своему народу и всему миру.
"Демократия подверглась нападению, она атакована в каждой стране мира. Если мы не будем защищать ее, мы потеряем ее навсегда. Демократия - это иногда беспорядок. Демократия - это разочарование. Демократия бывает неэффективной. Нуждается в постоянном внимании. Но за нее все же стоит бороться", - подытожил он.



Теги: Украина, Варшава, Стинг, поддержка
 
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