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Звезда Голливуда Лиев Шрайбер приехал в Киев

15.08.2022 15:00
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Звезда Голливуда Лиев Шрайбер приехал в Киев

Американский актер, режиссер и сценарист Лиев Шрайбер во второй раз с начала полномасштабной войны приехал в Украину. Об этом стало известно из эфира телемарафона.
Отмечается, что звезда приехал в Киев не только как амбасадор UNITED 24, но и как поддерживающий проект психологической помощи Ukraine Needs You.
"Одна из платформ, которую я поддерживаю, называется UKRAINE NEEDS YOU. Она предоставляет круглосуточные психологические консультации украинцам. Мне кажется, в это сложное время очень важно говорить друг с другом. Возможно, для украинцев это барьер, ведь украинцы очень независимые люди, и все же со специалистами следует говорить", - поделился Шрайбер.



Теги: Киев, визит, Голливуд, звезда
 
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