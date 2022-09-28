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Вакарчук побывал в прифронтовом Бахмуте
28.09.2022 12:00
Украинский певец, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук посетил передовую и выложил в Instagram кадры из прифронтового Бахмута.
"Всем привет из украинского Бахмута. Вы видите позади меня воронки. И звуки взрывов. Здесь настоящий фронтовой город. Но фронтовой город, являющийся символом украинского сопротивления, который стоит крепко вплоть до победы. Мы освободили Харьковскую область, освободим и Донбасс, Запорожскую, Херсонскую области и, конечно, Крым. Все постепенно, но уверенно. Победа будет за нами! Слава Украине", - отметил Вакарчук.
Теги: Донбасс, Святослав Вакарчук, Бахмут
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