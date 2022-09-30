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Звезда "Звездных войн" стал амбассадором украинской Армии дронов
Голливудский актер Марк Хэмилл, прославившийся ролью Люка Скайуокера в саге "Звездные войны", стал амбассадором франйдрейзинговой платформы UNITED24. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Он первый амбассадор, который будет помогать собирать средства на поддержку наших защитников, на Армию дронов. Это сложная, но очень важная миссия", - заявил глава государства.
Кроме этого, на платформе UNITED24 отметили, что Хэмилл поддерживал Украину с самого начала полномасштабного вторжения России.
"…Для меня честь стать амбассадором Армии дронов по приглашению президента Зеленского. Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время для того, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла", - заявил актер.
Теги: звезда, Звездные войны, United24
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