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Азовец Дмитрий Козацкий получил кинопремию за фильм "Последний день на Азовстали"
03.10.2022 11:00
Азовец Дмитрий Козацкий (Орест), освобожденный из российского плена, получил награду фестиваля Kharkiv MeetDocs за фильм "Последний день на Азовстали". Об этом сообщили в Фейсбуке кинофестиваля.
"Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на Азовстали с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание.
Мы искренне радуемся возвращению Дмитрия из плена и ждем освобождения всех военнопленных украинцев", - подчеркнули в Kharkiv MeetDocs.
Теги: фильм, премия, Азовсталь
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