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Азовец Дмитрий Козацкий получил кинопремию за фильм "Последний день на Азовстали"

03.10.2022 11:00
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Азовец Дмитрий Козацкий получил кинопремию за фильм "Последний день на Азовстали"

Азовец Дмитрий Козацкий (Орест), освобожденный из российского плена, получил награду фестиваля Kharkiv MeetDocs за фильм "Последний день на Азовстали". Об этом сообщили в Фейсбуке кинофестиваля.
"Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на Азовстали с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание.
Мы искренне радуемся возвращению Дмитрия из плена и ждем освобождения всех военнопленных украинцев", - подчеркнули в Kharkiv MeetDocs.



Теги: фильм, премия, Азовсталь
 
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