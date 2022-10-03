Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Азовец Дмитрий Козацкий получил кинопремию за фильм "Последний день на Азовстали"11:00
- Звезда "Звездных войн" стал амбассадором украинской Армии дронов17:00
- Вакарчук побывал в прифронтовом Бахмуте12:00
- Украину на Оскаре представит фильм об авиакатастрофе MH17 на Донбассе (ВИДЕО)17:00
- В Запорожье провели благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали12:00
- Укрзализныця запустила "Поезд к победе"17:00
- Начался прием заявок на участие в Нацотборе на Евровидение-202315:00
- Звезда Голливуда Лиев Шрайбер приехал в Киев15:00
- В теленовостях рос-ТВ стали скрывать лица украинских чиновников-коллаборантов17:00
- Голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Украину11:00
Святослав Вакарчук приехал с концертом в освобожденный Изюм (ВИДЕО)
03.10.2022 13:00
Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук приехал с концертом в деоккупированный Изюм, Харьковской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Истерзанный, суровый, но свободный город. И люди - уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются во всесторонней поддержке, и это не только прямая гуманитарная помощь, что крайне важно, но и теплое слово, улыбка, просто внимание", - отметил он.
Теги: концерт, Изюм, Вакарчук
Читайте также:
- Предвыборные страсти: Ротару за Тимошенко, а Повалий за Януковича. Сердючка - разрывается
- Persona non grata: В Баку отменили концерт Киркорова
- Как "Лига смеха" в Одессе "мочила" Порошенко на "потеху" Зеленскому. ВИДЕО
- На День Независимости вместо парада украинцев ждет концерт и фейерверки
- Максакова выступит с концертом украинской песни в память об убитом Вороненкове
- В день выборов на Майдане пройдут выставка военной техники и концерт
- ВСУ освободили Торское на Донетчине10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)08:00
- СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР"17:00
- В ВСУ подтвердили окружение войск РФ в "Лиманском котле"15:00
- "Укрзализныця" возобновила рейсы по маршруту Славянск - Лозовая11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский заявил об успехах ВСУ на Донбассе08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Кабмине анонсировали материальную помощь жителям освобожденных территорий12:00
- Азовец Дмитрий Козацкий получил кинопремию за фильм "Последний день на Азовстали"11:00
- ВСУ освободили Торское на Донетчине10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа" для ВМСУ08:00
- Конституционный суд РФ одобрил аннексию четырех областей Украины17:00
- В ООН назвали число украинских беженцев в Европе15:00
- Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью13:00
- Глава Минобороны Германии неожиданно посетила Одессу11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- "Укрзализныця" возобновила рейсы по маршруту Славянск - Лозовая
- В ВСУ подтвердили окружение войск РФ в "Лиманском котле"
- Путин объявил об аннексии четырех областей Украины
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- РФ ударила ракетами по гуманитарной колонне возле Запорожья
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Зеленский рассказал об итогах сегодняшнего заседания Ставки
- Зеленский заявил об успехах ВСУ на Донбассе
- СБУ сообщила о подозрении главарю "ЛНР"