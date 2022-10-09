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Укрпочта открыла предзаказ на набор «Крымский мост на бис!»

09.10.2022 15:00
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Укрпочта открыла предзаказ на набор «Крымский мост на бис!»

АО «Укрпочта» открыла предзаказ на тематический набор, посвященный Крымскому мосту. Об этом компания сообщила в Фейсбуке.
«Открываем предзаказ на почтовый выпуск «Крымский мост на бис!». Набор включает в себя марочный лист, художественный конверт и открытку», - говорится в сообщении.



Теги: Укрпочта, марка, Крымский мост
 
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