В Киеве открылась выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" (ВИДЕО)

15.10.2022 17:00

На Софийской площади в Киеве открылась уличная выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя", посвященная защитникам и защитницам из подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины, которые отдали свои жизни, защищая Мариуполь от российских захватчиков. Об этом сообщает Киевский горсовет.

"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через значительные испытания. Защитники Украины, патриоты, герои Нации гибнут за свободу и независимость государства. Наша обязанность – чтить память о них", - сообщают организаторы выставки.

В течение месяца каждый желающий может прийти на Софийскую площадь в Киеве и узнать больше о жизнеописаниях павших воинов полка "Азов", самому молодому из которых было 18 лет, а самому старшему 63 года.

Выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" состоит из информационных планшетов, каждый из которых содержит портрет и текст о жизнеописании Героя.