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По дневнику жительницы Мариуполя сняли сериал (ВИДЕО)
В Украине вышел анимационный сериал о женщине, которая собственными глазами видела разрушение российскими оккупантами Мариуполя, сообщает Корреспондент.net.
Она оставалась в городе в период боевых действий и все это время вела дневник, по мотивам которого и сняли фильм под названием Мариуполь. Военные хроники мирного жителя. Первые три серии из 23-х уже опубликованы в YouTube.
В ленте показаны три недели жизни главной героини и ее семьи. Съемками картины занималась команда общественной организации Землячки.
"Нашей целью является не только распространение во всем мире правдивой информации о трагедии в Мариуполе, борьба с российской пропагандой и распространение проблемы вынужденных переселенцев. Основной целью проекта является возвращение украинцев домой", - заявили в активисты.
Отмечается, что эпизоды будут выходить с периодичностью раз в неделю каждую пятницу.
Теги: война, Мариуполь, сериал, дневник
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