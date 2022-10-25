По дневнику жительницы Мариуполя сняли сериал (ВИДЕО)

25.10.2022 13:00

В Украине вышел анимационный сериал о женщине, которая собственными глазами видела разрушение российскими оккупантами Мариуполя, сообщает Корреспондент.net.

Она оставалась в городе в период боевых действий и все это время вела дневник, по мотивам которого и сняли фильм под названием Мариуполь. Военные хроники мирного жителя. Первые три серии из 23-х уже опубликованы в YouTube.

В ленте показаны три недели жизни главной героини и ее семьи. Съемками картины занималась команда общественной организации Землячки.

"Нашей целью является не только распространение во всем мире правдивой информации о трагедии в Мариуполе, борьба с российской пропагандой и распространение проблемы вынужденных переселенцев. Основной целью проекта является возвращение украинцев домой", - заявили в активисты.

Отмечается, что эпизоды будут выходить с периодичностью раз в неделю каждую пятницу.