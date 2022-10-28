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Архив - Культура

Объявлен лонглист участников Нацотбора на Евровидение-2023

28.10.2022 11:00
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Объявлен лонглист участников Нацотбора на Евровидение-2023

Организаторы Национального отбора на Евровидение-2023 объявили лонглист участников. В список попало 36 музыкантов. Список конкурсантов обнародовали на сайте Суспільного мовлення.
Их выбирали из практически 400 заявок. В лонглист попали: Jerry Heil, группа TVORCHI, Лилу 45 и Козак Сиромаха.
"Я рад, что в процессе отбора удалось многих музыкантов мотивировать, вдохновить, подтолкнуть к созданию новых песен и интересных идей. Многим из них было трудно снова начать писать, многие музыканты в вынужденной эмиграции или на грани смены профессии, или даже выживания. Есть музыканты, которые волонтерят, воюют. Тем не менее, есть лонглист из 36 песен, в котором есть все: от авторской песни, дрим-попа и рока до инди, рэпа, этники. Есть также, конечно, и несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену. Все это говорит о том, как креативна наша нация, как мы стремимся создавать", - подчеркнул музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров (Pianoбой).
Список участников:
1. 2TONE
2. Angelina
3. DAYTON
4. DEMCHUK
5. Drevo
6. Elysees
7. FIINKA
8. Havkа
9. Jerry Heil
10. Iana Kovaleva
11. Kozak Siromaha
12. KRUTЬ
13. Lue Bason
14. Moisei
15. Olivan
16. OOHLA
17. Oy Sound System
18. SASHA
19. Sereen
20. sexnesc
21. Shy
22. SKYLERR
23. SOWA
24. Tember Blanche
25. Tery
26. TVORCHI
27. Victoria Niro
28. Vynohradova
29. Zetetics
30. Лилу45
31. Макс Пташник
32. Мия Рамари
33. Роялькот
34. Саша Фадеева
35. ТОНКА
36. Циферблат
Имена финалистов огласят не позже 17 ноября.



Теги: Украина, Евровидение, участники, отбор
 
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