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Беларусский комик Сморыгин сдал экзамен на получение гражданства Украины

06.11.2022 17:00
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Беларусский комик Сморыгин сдал экзамен на получение гражданства Украины

Актер "Дизель Шоу" из Беларуси Евгений Сморыгин сдал экзамен по украинскому языку, чтобы получить гражданство Украины. Об этом актер рассказал в интервью Фактам.
"Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И потому я считаю, что я должен быть украинцем", – сказал Евгений.



Теги: Украина, Беларусь, актер, гражданство, экзамен
 
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