Все рубрики раздела
- Шон Пенн привез в Украину свой Оскар15:00
- Беларусский комик Сморыгин сдал экзамен на получение гражданства Украины17:00
- В Украину едет Стивен Кинг17:00
- Объявлен лонглист участников Нацотбора на Евровидение-202311:00
- По дневнику жительницы Мариуполя сняли сериал (ВИДЕО)13:00
- Андрей Макаревич написал песню о современной России (ВИДЕО)15:00
- Зеленский утвердил санкции СНБО против Лорак, Тодоренко, Повалий и Седоковой12:00
- Укрпочта объявила конкурс на рождественскую марку11:00
- В Киеве открылась выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" (ВИДЕО)17:00
- Вышел тизер документального фильма о блокаде Мариуполя (ВИДЕО)15:00
Шон Пенн привез в Украину свой Оскар
Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн уже третий раз с начала полномасштабной войны приехал в Украину и встретился с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Отмечается, что во время встречи глава государства поблагодарил звезду за поддержку украинского народа, а также рассказал о текущей ситуации в стране. В то же время собеседники обсудили возможности для поддержки нашей страны и сохранения внимания мира к трагическим событиям, которые происходят.
Кроме того в этот раз один из самых титулованных актеров современности привез свой Оскар, заявив, что статуэтка будет находиться в Украине до окончания войны.
После чего президент Украины вместе со звездой посетили Аллею смелости. Там же с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения РФ, есть и именная табличка Пенна.
"Мы очень благодарны всем людям, которые приезжали лично, чтобы поддержать Украину. Поэтому мы хотели иметь место, благодаря которому современные и будущие поколения украинцев будут помнить тех смельчаков, которые были с нами с самого начала", - сказал Владимир Зеленский.
Теги: Украина, визит, Шон Пенн, Зеленский
- Сегодня Янукович летит с визитом в Туркменистан
- Янукович пригласил президента ОАЭ в Украину
- Госсекретарь США прибыл в Киев
- Президент Румынии отменил визит в Украину и встречу с Парубием из-за закона "Об образовании"
- Витренко грозится сорвать визит Папы римского в Украину
- В Украину прибыл глава ОБСЕ Збигнев Рау
- В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"17:00
- В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску13:00
- Песков посетил оккупированный Луганск - ТАСС12:00
- На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированной Ясиноватой горит подстанция17:00
- В "ДНР" признали срыв отопительного сезона15:00
- На Луганщине в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке заявили об обстреле управления железной дороги12:00
- В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"17:00
- Шон Пенн привез в Украину свой Оскар15:00
- В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску13:00
- Песков посетил оккупированный Луганск - ТАСС12:00
- На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению11:00
- Сегодня графики почасовых плановых отключений будут действовать по всей Украине10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Шойгу проинспектировал войска оккупантов в Украине08:00
- В оккупированной Ясиноватой горит подстанция17:00
- В "ДНР" признали срыв отопительного сезона15:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Дрездене открыли "Украинский дом"
- В оккупированном Донецке заявили об обстреле управления железной дороги
- На Луганщине в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян
- В "ДНР" признали срыв отопительного сезона
- В освобожденном Лимане возобновил работу ПриватБанк
- "Укрзализниця" возобновила сообщение между Краматорском и Одессой
- Беларусский комик Сморыгин сдал экзамен на получение гражданства Украины
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированной Ясиноватой горит подстанция