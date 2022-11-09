Шон Пенн привез в Украину свой Оскар

09.11.2022 15:00

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн уже третий раз с начала полномасштабной войны приехал в Украину и встретился с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что во время встречи глава государства поблагодарил звезду за поддержку украинского народа, а также рассказал о текущей ситуации в стране. В то же время собеседники обсудили возможности для поддержки нашей страны и сохранения внимания мира к трагическим событиям, которые происходят.

Кроме того в этот раз один из самых титулованных актеров современности привез свой Оскар, заявив, что статуэтка будет находиться в Украине до окончания войны.

После чего президент Украины вместе со звездой посетили Аллею смелости. Там же с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения РФ, есть и именная табличка Пенна.

"Мы очень благодарны всем людям, которые приезжали лично, чтобы поддержать Украину. Поэтому мы хотели иметь место, благодаря которому современные и будущие поколения украинцев будут помнить тех смельчаков, которые были с нами с самого начала", - сказал Владимир Зеленский.