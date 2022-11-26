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НБУ выпустил памятную медаль "Город героев – Мариуполь"

26.11.2022 17:00
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НБУ выпустил памятную медаль "Город героев – Мариуполь"

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную медаль "Город героев – Мариуполь". Это третья медаль из серии, посвященная украинским городам и героическим защитникам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"86 дней длилась оборона Мариуполя и "Азовстали". Из них 82 - в полном окружении. Мариуполь - это урок стойкости, несгибаемости и героизма. В первую очередь этот урок нам дали защитники "Азовстали". Безусловно, это одно из самых выдающихся проявлений победы украинских воинов в современной истории", – сказал во время презентации медали глава НБУ Андрей Пышный.
Медаль "Город героев - Мариуполь" изготовлена из нейзильбера. Ее выпустят тиражом 100 000 штук, первые 50 тысяч – в 2022 году.
Первая памятная медаль, посвященная недавно освобожденному из-под временной оккупации Херсону, выпущена 19 ноября 2022 года. Вторая, посвященная непокоренному Харькову, выпущена 21 ноября этого года. В декабре НБУ планирует выпуск памятной медали "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень".



Теги: Донбасс, НБУ, Мариуполь, медаль
 
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