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Стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2023
01.12.2022 15:00
В четверг, 1 декабря организаторы Национального отбора на Евровидение-2023 провели жеребьевку, благодаря которой стал известен порядок выступлений артистов. Об этом сообщается в Facebook.
В частности участники Нацотбора выйдут на сцену в следующем порядке:
1. Moisei – I’m Not Alone
2. OY Sound System – Ой, тужу
3. Demchuk – Alive
4. Jerry Heil – When God shut the door
5. Fiinka – Довбуш
6. Krutь – Колискова
7. Tember Blanche – Я вдома
8. Angelina – Stronger
9. 2TONE – Квітка
10. Tvorchi – Heart Of Steel
Отмечается, что финал Национального отбора состоится в субботу, 17 декабря. В целях безопасности конкурс проведут в укрытии. В свою очередь зрители смогут посмотреть финал в телевизионном формате.
Теги: Евровидение, финал, нацотбор
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