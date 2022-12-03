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В Латвии начали расследование против канала "Дождь" из-за слов ведущего о "помощи" войскам РФ
Служба государственной безопасности Латвии (VDD) в пятницу начала расследование в связи с заявлениями, сделанными в эфире телеканала "Дождь", которые вызвали подозрения в предоставлении телеканалом помощи военнослужащим российских оккупационных войск. Об этом сообщает "Европейская правда".
В сообщении ведомства уточняется, что заявления были сделаны в четверг в эфире информационной программы "Здесь и сейчас", во время которой ведущий Алексей Коростелев "призвал зрителей предоставлять информацию об условиях пребывания мобилизованных российских граждан на фронте и выражал надежду, что каналу уже удалось помочь многим российским солдатам "с экипировкой и элементарными бытовыми удобствами".
Служба госбезопасности Латвии отметила, что на фоне преступлений российских войск в Украине "любые формы поддержки агрессора России являются недопустимыми", в том числе прямой или косвенный сбор или передача денежных средств или другого имущества.
Ведомство напомнило, что неоднократно предупреждало о наличии различных рисков, связанных с переносом деятельности так называемых независимых СМИ России в Латвию.
"Поскольку эти медиакомпании и журналисты долгое время работали в стране-агрессоре, нельзя исключать связей между отдельными СМИ или их представителями, которые начали работу в Латвии, и российскими спецслужбами. Существует также возможность повышения интереса российских спецслужб к деятельности зарубежных СМИ в Латвии", - объясняют там.
Также в VDD указывают, что деятельность представителей российских СМИ в Латвии связана с рисками для безопасности латвийского информационного пространства.
"В течение многих лет Россия осуществляет целенаправленные и систематические меры по воздействию на общественное мнение в соответствии с российскими интересами, в связи с чем существует риск того, что контент некоторых СМИ может содержать антизападные месседжи, в частности против Латвии", - добавили в ведомстве.
В свою очередь, на "Дожде" заявили, что фрагмент передачи со словами Коростелева о "помощи" российским военным удалили, а с самим ведущим прекратили сотрудничество.
Теги: Латвия, расследование, дождь, ведущий, телеканал
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