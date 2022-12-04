В CША установили памятник Григорию Сковороде

04.12.2022 17:00

К 300-летию со дня рождения Григория Сковороды памятник украинскому философу и поэту появился в столице США в Вашингтоне. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она отметила, что памятник установили во дворе Украинского Дома, а создан он был еще в 1992 году.

"Длительное время памятник, как и сам Григорий Сковорода, путешествовал в поисках своего места и сегодня нашел его в Украинском Доме. Символично, что Григорий Саввич смотрит в сторону Украины из Вашингтона", - отметила Маркарова.