Украинский фильм о трагедии рейса MH17 попал в лонг-лист Оскара

08.12.2022 17:00

Фильм украинского режиссера и сценаристки Марины Эр Горбач "Клондайк" попал в лонг-лист премии Оскар 2023. Об этом говорится на сайте кинопремии.

Отмечается, что кинолента указана в списке в категории Лучший международный полнометражный фильм. Впрочем, попадет ли она в шорт-лист премии будет известно в среду, 21 декабря.

Что касается самого фильма, то в нем рассказывается о местной семье, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 в селе Грабово Донецкой области, которую совершила Российская Федерация.