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Фильм о Мариуполе получил престижную премию Европейской киноакадемии
Картина "Мариуполис 2" погибшего в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведарачавичуса получила премию Европейской киноакадемии как лучший документальный фильм (European Documentary). Лауреаты "европейского Оскара"-2022 были объявлены на торжественной церемонии в Рейкьявике в субботу, 10 декабря, сообщает DW.
Премьера фильма "Мариуполис 2" состоялась на Каннском фестивале 19 мая 2022 года, она была удостоена специальной награды жюри "Золотой глаз". Кведаравичус приехал в осажденный российскими войсками Мариуполь в марте и снимал там мирных жителей. Впоследствии он попал в плен и в апреле погиб. Картина смонтирована из материала, который сохранила невеста режиссера Анна Билоброва, находившаяся вместе с ним в Мариуполе.
На европейскую кинопремию были номинированы и три других фильма об Украине. На лучший документальный фильм претендовал "Дом из осколков" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта. Игровые фильмы "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука и "Цензорка" Петера Керекеша были выдвинуты на призы ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии (European Discovery - Prix Fipresci).
Премия Европейской киноакадемии, которую часто называют "европейским Оскаром", была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров для продвижения европейского кинематографа в мире. Она является одной из самых престижных наград в области кино. Отбор ее лауреатов осуществляют более 4000 человек - членов академии.
Теги: Мариуполь, фильм, премия
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