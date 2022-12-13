Во Львове открылась фотовыставка, посвященная погибшим защитникам Мариуполя

13.12.2022 11:00

Во Львове открылась фотовыставка "Крепче стали", посвященная погибшим защитникам Мариуполя из полка "Азов". Организовала это мероприятие сестра солдата ОЗСП "АЗОВ" Юрия Лучечко с псевдонимом "Юрец". Об этом сообщила пресс-служба полка "Азов".

Прийти и почтить память наших героев можно по адресу улица Подвальная, 4, Пороховая башня.

Экспозиция будет продолжаться до 17 декабря.