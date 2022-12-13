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Во Львове открылась фотовыставка, посвященная погибшим защитникам Мариуполя
13.12.2022 11:00
Во Львове открылась фотовыставка "Крепче стали", посвященная погибшим защитникам Мариуполя из полка "Азов". Организовала это мероприятие сестра солдата ОЗСП "АЗОВ" Юрия Лучечко с псевдонимом "Юрец". Об этом сообщила пресс-служба полка "Азов".
Прийти и почтить память наших героев можно по адресу улица Подвальная, 4, Пороховая башня.
Экспозиция будет продолжаться до 17 декабря.
Теги: Львов, Мариуполь, выставка, фото, защитники
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