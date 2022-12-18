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Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2023"

18.12.2022 08:00
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Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2023"

Группа Tvorchi победила на национальном отборе представителя Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение", который состоится 9-13 мая 2023 года в Великобритании.
Финал отбора в субботу проходил в укрытии и транслировался в прямом эфире Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ее соцсетях и в приложении "Дія".
Победитель был определен по результатам суммирования баллов для каждого исполнителя по оценкам жюри и зрителей. Зрительское голосование за представителя на "Евровидении" впервые проходило в приложении "Дія", и только в нем. Всего в финале участвовало десять композиций. Наибольшее количество баллов (10) члены жюри отдали KRUTЬ, а наименьшее (1) - певцу Moisei. Зрители же отдали самое большое количество баллов – группе TVORCHI, а самое маленькое - Angelina. Таким образом, по результатам голосования жюри и зрителей TVORCHI получили 19 баллов и стали победителями Нацотбора в этом году.
В состав жюри, которое также было избрано украинцами в ходе опроса в приложении "Дія", на этот раз вошли лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, победительница "Евровидения-2016" Джамала и солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина.
Ведущими шоу были солистка группы Go_A Екатерина Павленко, Злата Огневич и многолетний комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко. Дополнительно на нем выступили сами Джамала, Злата Огневич, а также Верка Сердючка и Pianoбой (Дмитрий Шуров, также являющийся музыкальным продюсером Нацотбора).



Теги: Украина, Евровидение, нацотбор, участник
 
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