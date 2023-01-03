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Французские журналисты попали под ракетный обстрел во время прямого эфира из Краматорска

03.01.2023 12:00
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Французские журналисты попали под ракетный обстрел во время прямого эфира из Краматорска

Французские журналисты, освещающие события в Украине, во время прямого включения в студию сняли "прилет" ракеты, которая взорвалась прямо в кадре недалеко от них. Об этом сообщает "Европейская правда".
Поль Гаснье, Элоиз Грегуар и Тео Пальфраи находятся на востоке Украины и включались в эфир TF1-TMC из Краматорска. Когда корреспондент начал говорить со студией, ракета попала менее чем в километре от них. Взрыв успел попасть в кадр, после чего они сориентировались и легли на землю.
Когда журналисты перебрались в другое место, они снова включились в эфир и рассказали о пережитом. По их словам, команда испугалась, но никто не ранен.
Эфир состоялся 2 января около 20:00 по парижскому времени. Фрагмент видео впоследствии переопубликовали многочисленные медиа.



Теги: Донбасс, Франция, Краматорск, обстрел, журналисты
 
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