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Архив - Культура

Украинцам предлагают виртуальную прогулку по довоенному новогоднему Краматорску

03.01.2023 15:00
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Украинцам предлагают виртуальную прогулку по довоенному новогоднему Краматорску

Всех желающих приглашают на виртуальную прогулку по новогодне-рождественскому центру Краматорска. Передает Кramatorskpost.
Как выглядел праздничный центр города год назад, можно посмотреть в интерактивном туре по площади и проспекту Мира
Сервис работает по тому же принципу, что и Google street view - кликайте туда, куда хотите переместиться и осматривайте выбранную локацию на 360 градусов в любом направлении.
Съемка сделана в прошлом году краматорским рекламным агентством "Апельсин".



Теги: Донбасс, Краматорск, тур, виртуальная реальность, Новый год
 
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