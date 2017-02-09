АННА СЕДОКОВА БЕРЕМЕННА ТРЕТЬИМ РЕБЁНКОМ

09.02.2017 17:48

Певица Анна Седокова беременна. Только теперь это официальная информация. Певица лично сообщила радостную новость на своей странице в Instagram. Отметим, что это будет её третий ребёнок.

Певица не только сообщила, что она беременна. 34-летняя Анна Седокова ещё и опубликовала фото, где заметен её животик.

С каждой прожитой секундой в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное — свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое #счастье, о котором даже страшно прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз, и я благодарю Бога за это чудо

написала Анна Седокова.