Семья Кайли Миноуг поставила ей ультиматум и заставила прекратить отношения с бойфрендом

13.02.2017 16:50

Родители певицы были сильно обеспокоены тем, что молодой актер пытался нажиться на славе их дочери

Стали известны новые подробности расставания Кайли Миноуг и ее жениха Джошуа Сасса: как выяснилось, 48-летняя певица приняла окончательное решение разорвать помолвку после того, как семья поставила ей ультиматум. После Рождества родные и близкие знаменитости заставили ее выбирать между ними и бойфрендом, ведь 29-летний британский актер сразу не понравился семье певицы.

Инсайдер рассказал, что сестре Кайли, Данни Миноуг, удалось "узнать горькую правду про Джошуа". "Члены семьи рассказали об этом Кайли, и ей пришлось отменить свадьбу. Они надавили на нее",— говорит источник.

Родители певицы, Рон и Кэрол, были сильно обеспокоены тем, что молодой актер пытался нажиться на славе их дочери. Кроме того, Данни сразу невзлюбила Джошуа, что стало причиной ее разлада с сестрой. В конечном итоге, в Рождество, Кайли Миноуг бросила бойфренда, и он вернулся к родителям.

Источник: segodnya.ua