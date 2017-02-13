Все рубрики раздела
- Скандальный актер из РФ получил «паспорт» «ДНР»19:49
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Анджелина Джоли возвращается в большое кино08:30
- Мария Яремчук попала в больницу на Бали18:30
- Сандра Баллок предлагает пожить в ее доме за 15 тысяч долларов в месяц08:20
- Джордж Клуни оставит кинокарьеру после рождения детей08:10
- Семья Кайли Миноуг поставила ей ультиматум и заставила прекратить отношения с бойфрендом16:50
- АННА СЕДОКОВА БЕРЕМЕННА ТРЕТЬИМ РЕБЁНКОМ 17:48
- Актер Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз22:48
- Ума Турман отсудила у мужа дочь08:47
Семья Кайли Миноуг поставила ей ультиматум и заставила прекратить отношения с бойфрендом
Родители певицы были сильно обеспокоены тем, что молодой актер пытался нажиться на славе их дочери
Стали известны новые подробности расставания Кайли Миноуг и ее жениха Джошуа Сасса: как выяснилось, 48-летняя певица приняла окончательное решение разорвать помолвку после того, как семья поставила ей ультиматум. После Рождества родные и близкие знаменитости заставили ее выбирать между ними и бойфрендом, ведь 29-летний британский актер сразу не понравился семье певицы.
Инсайдер рассказал, что сестре Кайли, Данни Миноуг, удалось "узнать горькую правду про Джошуа". "Члены семьи рассказали об этом Кайли, и ей пришлось отменить свадьбу. Они надавили на нее",— говорит источник.
Родители певицы, Рон и Кэрол, были сильно обеспокоены тем, что молодой актер пытался нажиться на славе их дочери. Кроме того, Данни сразу невзлюбила Джошуа, что стало причиной ее разлада с сестрой. В конечном итоге, в Рождество, Кайли Миноуг бросила бойфренда, и он вернулся к родителям.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Кайли Миноуг, ультиматум
- Выборы: как выбирали в Красноармейске
- В ООН не видят возможности провести выборы в Донбассе
- Российский журналист о выборах "ДНР": "Посмотрим, как без автоматов и Путиным за спиной, славным партиям Новороссии удастся быть состоятельными"
- Эксперт: перенос сепаратистских выборов ударил по верующим в "русский мир"
- Захарченко велел СМИ свернуть предвыборную агитацию
- Избирательные бюллетени пока хранят в "секретной" комнате
- Украинцы устали от национал-патриотической истерии10:30
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Украинцы устали от национал-патриотической истерии10:30
- Создан метод чтения мыслей по мимике10:10
- В ЕС назвали условия проведения выборов на Донбассе09:50
- Голландские власти выдворили из страны турецкого министра 09:30
- В строительстве телевышки под Покровском подвижек нет08:50
- Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии08:30
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста07:50
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть