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Мария Яремчук попала в больницу на Бали
23.02.2017 18:30
Певица поделилась на странице в Instagram неприятной новостью
Украинская певица Мария Яремчук, которая уже на протяжении долгого времени находится в Индонезии, поделилась на странице в Instagram неприятной новостью.
Мария попала в больницу. "А напоследок, там та дам", – написала звезда, добавив фото руки с катетером.
Яремчук в комментариях под снимком поспешила успокоить поклонников. "Жить будем, немного полихоманило, но все хорошо", – подчеркнула певица.
Напомним, на Бали Мария решила совместить работу с отдыхом. На пляже прошли съемки нового клипа артистки на песню "Ти в мені є". Это будет вторая совместная работа Маши с известным режиссером Аланом Бадоевым. Ради клипа Яремчук измазалась в грязи.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Бали, больница
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