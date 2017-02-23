Мария Яремчук попала в больницу на Бали

23.02.2017 18:30

Певица поделилась на странице в Instagram неприятной новостью

Украинская певица Мария Яремчук, которая уже на протяжении долгого времени находится в Индонезии, поделилась на странице в Instagram неприятной новостью.

Мария попала в больницу. "А напоследок, там та дам", – написала звезда, добавив фото руки с катетером.

Яремчук в комментариях под снимком поспешила успокоить поклонников. "Жить будем, немного полихоманило, но все хорошо", – подчеркнула певица.

Напомним, на Бали Мария решила совместить работу с отдыхом. На пляже прошли съемки нового клипа артистки на песню "Ти в мені є". Это будет вторая совместная работа Маши с известным режиссером Аланом Бадоевым. Ради клипа Яремчук измазалась в грязи.

Источник: segodnya.ua



