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ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали
У Супруги актера Николая Караченцова Людмилы Прогиной отобрали водительские права сроком на полтора года за вождение в нетрезвом виде
Как пишет Politeka, об этом этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Щелковский суд Подмосковья.
Кроме того сообщается, что Людмилу Прогину также оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Алкогольное опьянение у супруги Караченцова зафиксировали сразу же после ДТП, которое произошло 27 февраля в Подмосковья. В результате аварии актер был госпитализирован, однако его выписали уже через 4 дня.
Напомним, 27 февраля, стало известно, что актер Николай Караченцов попал в серьезную автомобильную аварию. В автомобиле в момент ДТП также находилась его супруга и медсестра.
Актера оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Теги: Донбасс, ДТП, Караченцов
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